Олимпиада. Конькобежный спорт. Три олимпийских рекорда. Чемпионом стал американец
время публикации: 14 февраля 2026 г., 18:51 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 19:00
Чемпионом олимпиады в беге на 500 метров стал американский конькобежец Джордан Штольц.
Он установил олимпийский рекорд 33.77 секунды. Мировой рекорд 33.61 секунды.
Джордан Штольц - двукратный чемпион Миланской олимпиады. Ранее он победил в беге на 1000 метров.
Интересно, что первым побил олимпийский рекорд сегодня канадец Лоран Дюбрей (34.26), ставший бронзовым призером.
Серебрянную медаль завоевал голландец Йеннинг де Бу.
