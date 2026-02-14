x
14 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Конькобежный спорт. Три олимпийских рекорда. Чемпионом стал американец

Конькобежный спорт
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 14 февраля 2026 г., 18:51 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 19:00
Олимпиада. Конькобежный спорт. Три олимпийских рекорда. Чемпионом стал американец
AP Photo/Luca Bruno

Чемпионом олимпиады в беге на 500 метров стал американский конькобежец Джордан Штольц.

Он установил олимпийский рекорд 33.77 секунды. Мировой рекорд 33.61 секунды.

Джордан Штольц - двукратный чемпион Миланской олимпиады. Ранее он победил в беге на 1000 метров.

Интересно, что первым побил олимпийский рекорд сегодня канадец Лоран Дюбрей (34.26), ставший бронзовым призером.

Серебрянную медаль завоевал голландец Йеннинг де Бу.

Спорт
