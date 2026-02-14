Олимпиада. Конькобежный спорт. Три олимпийских рекорда. Чемпионом стал американец

Чемпионом олимпиады в беге на 500 метров стал американский конькобежец Джордан Штольц.

Он установил олимпийский рекорд 33.77 секунды. Мировой рекорд 33.61 секунды.

Джордан Штольц - двукратный чемпион Миланской олимпиады. Ранее он победил в беге на 1000 метров.

Интересно, что первым побил олимпийский рекорд сегодня канадец Лоран Дюбрей (34.26), ставший бронзовым призером.

Серебрянную медаль завоевал голландец Йеннинг де Бу.