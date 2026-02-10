Футбол. Итоги уик-энда израильских легионеров

Подводим итоги результативных действий израильских футбольных легионеров в эти выходные.

Манор Соломон (Фиорентина) забил гол в ворота "Торино". Матч завершился вничью 2:2.

Омри Гандельман (Лечче) открыл счет в матче против "Удинезе". Это его первый гол в шести играх серии А. "Лечче" победил 2:1.

Даниэль Перец (Саутгемптон) совершил два сэйва и помог победить "Уотфорд" 1:0.

Легионеры "Ференцвароша": Габи Каниховски забил гол на 45-й минуте, сделав счет 3:0. Мохаммед Абу Фани сделал результативную передачу Франко Ковачевичу, который открыл счет. "Ференцварош" разгромил "Уйпешт" 3:0.