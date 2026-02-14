Олимпиада. Хоккей. Американки вышли в полуфинал

Сборная США вышла в полуфинал женского олимпийского хоккейного турнира.

Американки разгромили сборную Италии 6:0.

В Милане итальянки одержали первые победы в олимпийском хоккее (в Турине в 2006 году они все матчи проиграли) и впервые вышли в плэй-офф.

Сборная США - один из фаворитов.

После первого периода 1:0. Все кончилось в первые пять минут второго периода. Американки забили три гола за 3 минуты 36 секунд.

По броскам 51:6.

Шутаут совершила Гвинет Филипс (Оттава Чардж).