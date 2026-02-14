x
14 февраля 2026
|
последняя новость: 11:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 февраля 2026
|
14 февраля 2026
|
последняя новость: 11:46
14 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Американки вышли в полуфинал

Зимняя Олимпиада 2026
Хоккей
время публикации: 14 февраля 2026 г., 08:40 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 08:40
Олимпиада. Хоккей. Американки вышли в полуфинал
AP Photo/Petr David Josek

Сборная США вышла в полуфинал женского олимпийского хоккейного турнира.

Американки разгромили сборную Италии 6:0.

В Милане итальянки одержали первые победы в олимпийском хоккее (в Турине в 2006 году они все матчи проиграли) и впервые вышли в плэй-офф.

Сборная США - один из фаворитов.

После первого периода 1:0. Все кончилось в первые пять минут второго периода. Американки забили три гола за 3 минуты 36 секунд.

По броскам 51:6.

Шутаут совершила Гвинет Филипс (Оттава Чардж).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Шведки вышли в полуфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Чехи победили французов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Словаки победили сборную Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 февраля 2026

Олимпиада. Хоккей. Финны разгромили сборную Швеции