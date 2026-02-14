Олимпиада. Хоккей. Американки вышли в полуфинал
время публикации: 14 февраля 2026 г., 08:40 | последнее обновление: 14 февраля 2026 г., 08:40
Сборная США вышла в полуфинал женского олимпийского хоккейного турнира.
Американки разгромили сборную Италии 6:0.
В Милане итальянки одержали первые победы в олимпийском хоккее (в Турине в 2006 году они все матчи проиграли) и впервые вышли в плэй-офф.
Сборная США - один из фаворитов.
После первого периода 1:0. Все кончилось в первые пять минут второго периода. Американки забили три гола за 3 минуты 36 секунд.
По броскам 51:6.
Шутаут совершила Гвинет Филипс (Оттава Чардж).
