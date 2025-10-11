x
11 октября 2025
11 октября 2025
11 октября 2025
Спорт

Израильская фигуристка завоевала бронзовую медаль в Абу-Даби

Фигурное катание
время публикации: 11 октября 2025 г., 09:55
Израильская фигуристка завоевала бронзовую медаль в Абу-Даби
В Абу-Даби проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Победительницей стала японка Мао Симада (201, 17), которая была лучшей в короткой и произвольной программах.

На втором месте австралийка Хана Бат (192.72), занимавшая после короткой программы третье место.

Израильтянка София Шифрин завоевала бронзовую медаль (181.90). После короткой программы она занимала второе место.

София заняла третье место на втором этапе юниорского Гран-при подряд.

В соревнованиях танцевальных пар после первого танца лидируют американцы Хана Мария Абоян и Данил Веселухин.

