x
11 января 2026
|
последняя новость: 14:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 14:20
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Рекорд "Баффало". "Бостон" забил 10 голов. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 11 января 2026 г., 13:32 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 13:39
Рекорд "Баффало". "Бостон" забил 10 голов. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Lindsey Wasson

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" разгромил "Рейнджерс" 10:2.

Баффало Сейбрз - Анахайм Дакс 5:3

"Баффало" впервые в истории одержал 13 поюбед в 14 матчах.

Две шайбы забросил Джек Куинн (Баффало).

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 16 минут 39 секунд. Показатель -1.

Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс 10:2

В самом начале матча 67 секунд гости вели в счете 1:0.

6 результативных передач сделал Давид Пастрняк. Он стал третьим игроком "Бостона", сделавшим 6 голевых передач в одной игре.

5 (4 + 1) очков набрал Марат Хуснутдинов.

Павел Заха сделал первый "хет-трик" в НХЛ. Впервые с 1964 года два игрока "Бостона" совершили дебютные хет-трики в одном матче (Заха и Хуснутдинов).

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 27 бросков.

Каролина харрикейнз - Сиэтл Кракен 3:2

На 51-й минуте гости вели в счете 2:1.

Джейкоб Славин (Каролина) набрал 300-е (55 + 245) очко в 751 игре НХЛ.

Монреаль Канадиенз - Детройт Ред Уингз 0:4

3 (1 + 2) очка набрал Алекс Дебринкат.

Джн Гибсон отразил 27 бросков и совершил третий шутаут в сезоне (27-й - в карьере).

Дилан Ларкин забил 265-й гол.

Ник Сузуки (Монреаль) стал шестым игроком в истории НХЛ, который провел 500 матчей подряд с дебюта в лиге.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 января 2026

Победы "Вашингтона", "Юты" и "Виннипега". Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Гол Хаймана. Впечатляющая серия Макдэвида Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Достижения Тексье. Победный гол Цукера. Кросби обошел Гретцки. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Патрик Кейн забил 500-й гол. Результаты матчей НХЛ