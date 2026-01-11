Рекорд "Баффало". "Бостон" забил 10 голов. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" разгромил "Рейнджерс" 10:2.

Баффало Сейбрз - Анахайм Дакс 5:3

"Баффало" впервые в истории одержал 13 поюбед в 14 матчах.

Две шайбы забросил Джек Куинн (Баффало).

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 16 минут 39 секунд. Показатель -1.

Бостон Брюинз - Нью-Йорк Рейнджерс 10:2

В самом начале матча 67 секунд гости вели в счете 1:0.

6 результативных передач сделал Давид Пастрняк. Он стал третьим игроком "Бостона", сделавшим 6 голевых передач в одной игре.

5 (4 + 1) очков набрал Марат Хуснутдинов.

Павел Заха сделал первый "хет-трик" в НХЛ. Впервые с 1964 года два игрока "Бостона" совершили дебютные хет-трики в одном матче (Заха и Хуснутдинов).

Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 27 бросков.

Каролина харрикейнз - Сиэтл Кракен 3:2

На 51-й минуте гости вели в счете 2:1.

Джейкоб Славин (Каролина) набрал 300-е (55 + 245) очко в 751 игре НХЛ.

Монреаль Канадиенз - Детройт Ред Уингз 0:4

3 (1 + 2) очка набрал Алекс Дебринкат.

Джн Гибсон отразил 27 бросков и совершил третий шутаут в сезоне (27-й - в карьере).

Дилан Ларкин забил 265-й гол.

Ник Сузуки (Монреаль) стал шестым игроком в истории НХЛ, который провел 500 матчей подряд с дебюта в лиге.