11 января 2026
11 января 2026
Спорт

Давид сбил с ног Голиафа. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 11 января 2026 г., 15:39 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 15:39
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Торонто" разгромил "Ванкувер" 5:0.

Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз 2:3

Еврейский форвард "Флориды" Люк Кунин отыграл 7 минут 38 секунд. Показатель 0.

Картер Верхаге забил 151-й гол в матчах за "Флориду".

Филадельфия Флайерз - Тампа-Бей Лайтнинг 2:7

"Молнии" одержали девятую победу подряд.

4 (2 + 2) очка набрал Никита Кучеров.

Три результативные передачи сделал Брендан Пойнт.

Торонто Мейпл Лифс - Ванкувер Кэнакс 5:0

3 (1 + 2) очка набрал Вильям Нюландер.

Джозеф Уолл отразил 29 бросков и совершил второй шутаут в сезоне и четвертый - в карьере.

Еврейский защитник "Ванкувера" Зеэв буюм отыграл 18 минут. Показатель -1.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 14 минут. Показатель -1.

Макс Доми забил второй гол. Он набрал 100 (22 + 78) очков в матчах за "Торонто". И отличился во втором периоде. В драке он сбил с ног Маркуса Петтерсона, который выше его на 20 сантиметров.

