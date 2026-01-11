Шутаут Коммессо. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Айлендерс" в овертайме одержал волевую победу над "Миннесотой" 4:3.

Миннесота Уайлд - Нью-Йорк аАйлендерс 3:4 (овертайм)

"Миннесота" вела в счете 1:0, 2:1, 3:2.

"Островитяне" сравняли счет за 26 секунд до конца основного времени. В меньшинстве отличился Кейси Сизикас.

На 62-й минуте победную шайбу забил Саймон Холмстрем. В этом матче он набрал 3 (2 + 1) очка.

Еврейский защитник "Миннесоты" Куинн Хьюз сделал 3 результативные передачи.

Нешвилл Прэдэйторз -Чикаго Блэк Хоукс 0:3

Дрю Коммессо отразил 36 бросков, одержал первую победу в НХЛ и совершил первый шутаут. Он стал четвертым голкипером в истории "Чикаго", совершившим шутаут в первом победном матче в лиге.

Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз 3:4 (буллиты)

"Эдмонтон" вел в счете 1:0 и 2:1.

Две шайбы забил Леон Драйзайтль (Эдмонтон)

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 22 минуты 29 секунд. Показатель -1.

Вегас Голден Найтс - Сент-Луис Блюз 4:2

"Блюз" проиграл третий матч подряд.

Митчелл Марнер (Вегас) набрал 2 (1 +1) очка в 700-м матче в НХЛ.