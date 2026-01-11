Шутаут Коммессо. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Айлендерс" в овертайме одержал волевую победу над "Миннесотой" 4:3.
Миннесота Уайлд - Нью-Йорк аАйлендерс 3:4 (овертайм)
"Миннесота" вела в счете 1:0, 2:1, 3:2.
"Островитяне" сравняли счет за 26 секунд до конца основного времени. В меньшинстве отличился Кейси Сизикас.
На 62-й минуте победную шайбу забил Саймон Холмстрем. В этом матче он набрал 3 (2 + 1) очка.
Еврейский защитник "Миннесоты" Куинн Хьюз сделал 3 результативные передачи.
Нешвилл Прэдэйторз -Чикаго Блэк Хоукс 0:3
Дрю Коммессо отразил 36 бросков, одержал первую победу в НХЛ и совершил первый шутаут. Он стал четвертым голкипером в истории "Чикаго", совершившим шутаут в первом победном матче в лиге.
Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз 3:4 (буллиты)
"Эдмонтон" вел в счете 1:0 и 2:1.
Две шайбы забил Леон Драйзайтль (Эдмонтон)
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 22 минуты 29 секунд. Показатель -1.
Вегас Голден Найтс - Сент-Луис Блюз 4:2
"Блюз" проиграл третий матч подряд.
Митчелл Марнер (Вегас) набрал 2 (1 +1) очка в 700-м матче в НХЛ.