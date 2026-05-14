Чемпионат мира по хоккею. Фаворитом считают сборную Канады

время публикации: 14 мая 2026 г., 13:26 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 13:26
AP Photo/Hassan Ammar

Завтра в Швейцарии начинается чемпионат мира по хоккею.

Эксперты Международной федерации хоккея с шайбой считают главным фаворитом сборную Канады, которая последний раз становилась чемпионом мира в 2023 году.

Действующий чемпион - сборная США - занимает в списке фаворитов пятое место. В составе американцев нет многих хоккеистов, которые в феврале стали олимпийскими чемпионами. И дело не только в матчах Кубка Стэнли.

На втором месте швейцарцы (дважды подряд становившиеся серебряными призерами), на третьем - финны, на четвертом - шведы.

По мнению экспертов, наименьшие шансы на победу у новичков элитного дивизиона - сборных Великобритании и Италии.

Hапомним, по итогам чемпионата мира в дивизионе 1А право выступить в следующнм году в элите завоевали сборные Казахстана и Украины.

// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 мая 2026

