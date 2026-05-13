Победный гол в день рождения. Результаты матчей Кубка Стэнли
время публикации: 13 мая 2026 г., 09:58 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 09:58
Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли.
Монреаль Канадиенз - Баффало Сейбрз 2:3 (счет в серии 2:2)
После первого периода "Монреаль" вел в счете 2:1.
На 45-й минуте Зак Бенсон забил победный гол. Он стал 13-м игроком НХЛ и первым "Баффало", забившим победный гол в матче Кубка Стэнли в свой день рождения. Заку исполнился 21 год.
Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 3:2 (овертайм) (3:2)
Павел Дорофеев забил два гола, в том числе победный на 65-й минуте.
"Вегас" одержал 27-ю победу в Куке Стэнли с преимуществом в один гол.
