Победный гол в день рождения. Результаты матчей Кубка Стэнли

Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли.

Монреаль Канадиенз - Баффало Сейбрз 2:3 (счет в серии 2:2)

После первого периода "Монреаль" вел в счете 2:1.

На 45-й минуте Зак Бенсон забил победный гол. Он стал 13-м игроком НХЛ и первым "Баффало", забившим победный гол в матче Кубка Стэнли в свой день рождения. Заку исполнился 21 год.

Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 3:2 (овертайм) (3:2)

Павел Дорофеев забил два гола, в том числе победный на 65-й минуте.

"Вегас" одержал 27-ю победу в Куке Стэнли с преимуществом в один гол.