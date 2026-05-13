последняя новость: 11:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
13 мая 2026
13 мая 2026
последняя новость: 11:03
13 мая 2026
Спорт

Победный гол в день рождения. Результаты матчей Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 13 мая 2026 г., 09:58 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 09:58
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли.

Монреаль Канадиенз - Баффало Сейбрз 2:3 (счет в серии 2:2)

После первого периода "Монреаль" вел в счете 2:1.

На 45-й минуте Зак Бенсон забил победный гол. Он стал 13-м игроком НХЛ и первым "Баффало", забившим победный гол в матче Кубка Стэнли в свой день рождения. Заку исполнился 21 год.

Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 3:2 (овертайм) (3:2)

Павел Дорофеев забил два гола, в том числе победный на 65-й минуте.

"Вегас" одержал 27-ю победу в Куке Стэнли с преимуществом в один гол.

