Вратарь сборной Израиля будет выступать за команду университета из Нью-Йорка

19-летняя вратарь сборной Израиля Яэль Фатиев будет выступать за команду университета Ютика, Нью-Йорк.

Об этом сообщает паблик Jewish ice hockey players.

Раньше голкипер выступала за юниорские команды "Маккаби" (Метула) и "Метула".

В этом сезоне Яэль Фатиев выступала в хоккейной лиге Онтарио за "Мэверикс Тардифф".

Она защищала ворота женской сборной Израиля в матчах нескольких чемпионатов мира.