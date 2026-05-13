x
13 мая 2026
|
последняя новость: 18:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 18:40
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Вратарь сборной Израиля будет выступать за команду университета из Нью-Йорка

Хоккей
время публикации: 13 мая 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 17:27
Вратарь сборной Израиля будет выступать за команду университета из Нью-Йорка
AP Photo/Carolyn Kaster

19-летняя вратарь сборной Израиля Яэль Фатиев будет выступать за команду университета Ютика, Нью-Йорк.

Об этом сообщает паблик Jewish ice hockey players.

Раньше голкипер выступала за юниорские команды "Маккаби" (Метула) и "Метула".

В этом сезоне Яэль Фатиев выступала в хоккейной лиге Онтарио за "Мэверикс Тардифф".

Она защищала ворота женской сборной Израиля в матчах нескольких чемпионатов мира.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026

Победный гол в день рождения. Результаты матчей Кубка Стэнли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2026

НХЛ. "Каролина" вышла в финал Восточной конференции. Рекорд Куинна Хьюза
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2026

Достижение Добеша. Хет-трик Марнера. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Сборные Казахстана и Украины вернулись в элитный дивизион