Вратарь сборной Израиля будет выступать за команду университета из Нью-Йорка
время публикации: 13 мая 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 17:27
19-летняя вратарь сборной Израиля Яэль Фатиев будет выступать за команду университета Ютика, Нью-Йорк.
Об этом сообщает паблик Jewish ice hockey players.
Раньше голкипер выступала за юниорские команды "Маккаби" (Метула) и "Метула".
В этом сезоне Яэль Фатиев выступала в хоккейной лиге Онтарио за "Мэверикс Тардифф".
Она защищала ворота женской сборной Израиля в матчах нескольких чемпионатов мира.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2026