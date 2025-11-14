"Реал" проиграл "Панатинаикосу". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 14 ноября 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 07:42
Состоялись матчи одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Панатинаикос" в гостях победил "Реал" 87:77.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Монако (Франция) 91:79
Сербы выиграли последнюю четверть 26:15.
Отличный матч провели лидеры хозяев Огнен Добрич (22 + 4 подбора) и Джаред Батлер (20).
Париж (Франция) - Валенсия (Испания) 90:86
Вторую половину матча парижане выиграли 53:37.
Реал (Мадрид, Испания) - Пантинаикос (Афины, Греция) 77:87
"Дабл-дабл" сделал центровой "Реала" Эди Тавареш (20 + 10 подборов).
