x
14 ноября 2025
|
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2025
|
14 ноября 2025
|
последняя новость: 08:20
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Реал" проиграл "Панатинаикосу". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 14 ноября 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 07:42
"Реал" проиграл "Панатинаикосу". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Darko Vojinovic

Состоялись матчи одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Панатинаикос" в гостях победил "Реал" 87:77.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Монако (Франция) 91:79

Сербы выиграли последнюю четверть 26:15.

Отличный матч провели лидеры хозяев Огнен Добрич (22 + 4 подбора) и Джаред Батлер (20).

Париж (Франция) - Валенсия (Испания) 90:86

Вторую половину матча парижане выиграли 53:37.

Реал (Мадрид, Испания) - Пантинаикос (Афины, Греция) 77:87

"Дабл-дабл" сделал центровой "Реала" Эди Тавареш (20 + 10 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Евролига. "Маккаби" победил "Басконию"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

Евролига. "Апоэль" проиграл "Фенербахче"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

Карри набрал 46 очков, Йокич- 55. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

НБА. Брэдли Билл выбыл до конца сезона