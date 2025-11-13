x
13 ноября 2025
Спорт

Евролига. "Апоэль" проиграл "Фенербахче"

Баскетбол
время публикации: 13 ноября 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 23:06
Евролига. "Апоэль" проиграл "Фенербахче"
AP Photo/Matthias Schrader

В матче одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" проиграл "Фенербахче" 68:74.

"Красные" потерпели третье поражение и по итогам тура, скорее всего, утратят единоличное лидерство.

После 10 минут 13:13.

Первую половину матча выиграли израильтяне 28:27.

Третью четверть "Апоэль" провалил. После 30 минут впереди турки 54:44.

Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Элайджа Брайант (19 + 5 подборов).

Спорт
