Евролига. "Апоэль" проиграл "Фенербахче"
время публикации: 13 ноября 2025 г., 23:06 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 23:06
В матче одиннадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" проиграл "Фенербахче" 68:74.
"Красные" потерпели третье поражение и по итогам тура, скорее всего, утратят единоличное лидерство.
После 10 минут 13:13.
Первую половину матча выиграли израильтяне 28:27.
Третью четверть "Апоэль" провалил. После 30 минут впереди турки 54:44.
Самый результативный игрок матча - защитник "Апоэля" Элайджа Брайант (19 + 5 подборов).
