14 сентября 2025
Спорт

Чемпионат Германии. "Бавария" забила пять голов. Даниэль Перец остался в запасе у "Гамбурга"

Футбол
время публикации: 14 сентября 2025 г., 10:31
Чемпионат Германии. "Бавария" забила пять голов. Даниэль Перец остался в запасе у "Гамбурга"
В матче третьего тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Гамбург" 5:0.

Израильский голкипер Даниэль Перец (арендован "Гамбургом" у "Баварии") остался в запасе.

"Гамбург" в десятый раз подряд проиграл на "Альянц Арене".

Гарри Кейн забил два гола. По разу отличились Серж Гнабри, Александр Павлович и Луис Диас.

Спорт
