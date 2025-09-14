Чемпионат Германии. "Бавария" забила пять голов. Даниэль Перец остался в запасе у "Гамбурга"
время публикации: 14 сентября 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 10:31
В матче третьего тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Гамбург" 5:0.
Израильский голкипер Даниэль Перец (арендован "Гамбургом" у "Баварии") остался в запасе.
"Гамбург" в десятый раз подряд проиграл на "Альянц Арене".
Гарри Кейн забил два гола. По разу отличились Серж Гнабри, Александр Павлович и Луис Диас.
