Спорт

Манор Соломон остался в запасе. "Вильярреал" проиграл "Атлетико". Историческая победа "Алавеса"

Футбол
время публикации: 14 сентября 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 08:12
Манор Соломон остался в запасе. "Вильярреал" проиграл "Атлетико". Историческая победа "Алавеса"
AP Photo/Gregory Bull, File

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Испании.

Атоетик (Бильбао) - Алавес 0:1

"Алавес" впервые за 20 лет победил "Атлетик" в выездном матче чемпионата.

На 57-й минуте гол в свои ворота забил Алекс Беренгер.

Атлетико (Мадрид) - Вильярреал 2:0

"Атлетико" одержал первую победу в сезоне.

Израильский полузащитник Манор Соломон остался у гостей в запасе.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
