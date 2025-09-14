Манор Соломон остался в запасе. "Вильярреал" проиграл "Атлетико". Историческая победа "Алавеса"
Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Испании.
Атоетик (Бильбао) - Алавес 0:1
"Алавес" впервые за 20 лет победил "Атлетик" в выездном матче чемпионата.
На 57-й минуте гол в свои ворота забил Алекс Беренгер.
Атлетико (Мадрид) - Вильярреал 2:0
"Атлетико" одержал первую победу в сезоне.
Израильский полузащитник Манор Соломон остался у гостей в запасе.
