Манор Соломон остался в запасе. "Вильярреал" проиграл "Атлетико". Историческая победа "Алавеса"

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Испании.

Атоетик (Бильбао) - Алавес 0:1

"Алавес" впервые за 20 лет победил "Атлетик" в выездном матче чемпионата.

На 57-й минуте гол в свои ворота забил Алекс Беренгер.

Атлетико (Мадрид) - Вильярреал 2:0

"Атлетико" одержал первую победу в сезоне.

Израильский полузащитник Манор Соломон остался у гостей в запасе.