Волевая победа тель-авивского "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Израиля по футболу.

Апоэль (Петах-Тиква) - Маккаби (Нетания) 3:1

На 28-й минуте хозяева вели в счете 2:0. Голы забили Шавит Мазаль (1 июля перешел из "Бней Йегуды") и Джеймс Адении (1 июля перешел из "Апоэля" (Хадера)). Партнерам ассистировал Идан Коэн, признанный лучшим игроком матча.

На 56-й минуте гости "могли вернуться в игру", но Максим Плакущенко не реализовал пенальти.

На 70-й минуте отличился 20-летний Жослен Та Би 3:0.

Гол престижа на второй минуте компенсированного времени забил Оз Билу.

Бней Сахнин - Апоэль (Хайфа) 0:2

У "акул" подавляющее преимущество (60% владения мячом, 26:4 по ударам, 10:1 по точным ударам, 4:1 по голевым моментам). Угловые чаще подавали хозяева 7:6.

На 44-й минуте "Бней Сахнин" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Глид Отанга (24 июля перешел из катарского клуба "Аль-Харитият").

Голы во втором тайме забили Офек Битон (3 сентября перешел из "Полесья", Житомир) и Джавон Ист.

Ирони (Тверия) - Маккаби (Тель-Авив) 1:4

У гостей огромное преимущество (76% владения мячом, 18:4 по ударам, 12:2 по точным ударам, 5:0 по угловым, 6:1 по голевым моментам).

Хозяева открыли счет на 9-й минуте. Отличился Станислав Биленький.

На 36-й минуте в счете вели гости 2:1. Голы забили Идо Шахар и Сагив Йехезкель.

На 45-й минуте Ион Николаеску (1 июля перешел их "Херенвена", Нидерланды) не реализовал пенальти, но гол забил 1:3.

На 59-й минуте Дор Перец реализовал пенальти 1:4.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Маккаби Бней Райна 3:1

На 6-й минуте Саар Фадида открыл счет 0:1.

Хозяева ответили двумя голами Мохамада Абу Руми в конце первого тайма.

На 66-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Джуниор Пиус (1 июля перешел из португальского клуба "Шавез").

На 72-й минуте Адриан Угарриса (9 июля перешел из "Депортиво" (Гарсиласо, Перу)) реализовал пенальти.