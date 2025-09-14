x
14 сентября 2025
Спорт

"Челси" упускает победу. "Тоттенхэм" побеждает в дерби

Футбол
время публикации: 14 сентября 2025 г., 09:38 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 09:38
Фабиу Карвалью вышел на замену на 90-й минуте. А через 3 минуты сравнял счет
AP Photo/Frank Augstein

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Англии.

Вест Хэм (Лондон) - Тоттенхэм (Лондон) 0:3

"Тоттенхэм" победил на "Лондон Стэдиум" впервые с ноября 2019 года.

"Молотобойцы" потерпели третье крупное поражение в сезоне.

Брентфорд - Челси (Лондон) 2:2

Казалось, "Челси" сумеет победить.

Но Фабиу Карвалью сыграл роль "джокера". Он вышел на замену на 90-й минуте. А через 3 минуты сравнял счет. Это уже четвертый гол португальца в Премьер-лиге, забитый после 89-й минуты.

