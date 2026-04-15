Спорт

Лига чемпионов. "Барселона" и "Ливерпуль" вылетели

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 15 апреля 2026 г., 08:26 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 08:26
Лига чемпионов. "Барселона" и "Ливерпуль" вылетели
AP Photo/Manu Fernandez

В полуфинал Лиги чемпионов вышли мадридский "Атлетико" и ПСЖ.

Атлетико (Мадрид, Испания) - Барселона (Испания) 1:2 (первый матч 2:0)

Все голы были забиты в первые полчаса игры.

На 55-й минуте был отменен из-за офсайда гол Феррана Торреса (Барселона).

На 79-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Удален Эрик Гарсия.

Ливерпуль (Англия) - ПСЖ (Франция) 0:2 (0:2)

Оба гола забил Усман Дембеле.

