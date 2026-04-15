Лига чемпионов. "Барселона" и "Ливерпуль" вылетели
время публикации: 15 апреля 2026 г., 08:26 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 08:26
В полуфинал Лиги чемпионов вышли мадридский "Атлетико" и ПСЖ.
Атлетико (Мадрид, Испания) - Барселона (Испания) 1:2 (первый матч 2:0)
Все голы были забиты в первые полчаса игры.
На 55-й минуте был отменен из-за офсайда гол Феррана Торреса (Барселона).
На 79-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Удален Эрик Гарсия.
Ливерпуль (Англия) - ПСЖ (Франция) 0:2 (0:2)
Оба гола забил Усман Дембеле.
