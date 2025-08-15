Кадетский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Финляндии
время публикации: 15 августа 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 17:55
В Тбилиси продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).
Израильтяне победили финнов 72:71.
В матче за 13-е место сборная Израиля сыграет с эстонцами.
После 10 минут ничья 17:17.
Первую половину матча выиграли финны 26:23.
После 30 минут впереди сборная Финляндии 49:48.
"Дабл-дабл" совершил игрок сборной Финляндии Джозеф Тала (19 + 11 подборов).
Выдающийся матч провел Эшель Левенталь (28 + 5 передач).
В полуфиналах сегодня сыграют Сербия - Словения и Литва - Италия.
