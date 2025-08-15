x
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 августа 2025
15 августа 2025
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Кадетский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Финляндии

Баскетбол
время публикации: 15 августа 2025 г., 17:55
Кадетский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Финляндии
AP Photo/David Zalubowski

В Тбилиси продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).

Израильтяне победили финнов 72:71.

В матче за 13-е место сборная Израиля сыграет с эстонцами.

После 10 минут ничья 17:17.

Первую половину матча выиграли финны 26:23.

После 30 минут впереди сборная Финляндии 49:48.

"Дабл-дабл" совершил игрок сборной Финляндии Джозеф Тала (19 + 11 подборов).

Выдающийся матч провел Эшель Левенталь (28 + 5 передач).

В полуфиналах сегодня сыграют Сербия - Словения и Литва - Италия.

Спорт
