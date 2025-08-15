x
15 августа 2025
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 13:00
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу. Результаты израильтян

Пляжный волейбол
время публикации: 15 августа 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 11:40
Молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу. Результаты израильтян
AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File

В Австрии проходит молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу (спортсмены до 22 лет).

В женском турнире участвуют израильтянки Даниэла Гонсалес и Ширай Даненберг.

В первом матче они проиграли норвежкам Софии Мелине Мель и Сольвейг Сунде 21:12, 20:22, 12:15.

Во втором поединке израильтянки проиграли чешкам Катерина Павелковой и Анне Павелковой 12:21, 15:21.

Сегодня Даниэла и Ширай сыграют с Алисой Зои Бойд и Яной Цирлер (Австрия).

В мужском турнире принимают участие израильтяне Нир Яри и Яли Хидекель Яри.

В первом матче они проиграли полякам Александру Чахоровскому и Филипу Лежаве 21:19, 11:21, 9:15. Во втором - туркам Сачиту Курту и Ахмету Чен Тюру 15:21, 17:21.

Сегодня израильтяне сыграют с австрийцами Морисом Недецки и Элиасом Хольцингером.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2025

Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне проиграли в 1/8 финала
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 августа 2025

Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне проиграли шведам и победили итальянцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025

Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Израильтяне стартовали с победы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025

Пляжный волейбол. Израильтяне завоевали право сыграть в юношеском чемпионате Европы