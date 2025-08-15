Молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу. Результаты израильтян

В Австрии проходит молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу (спортсмены до 22 лет).

В женском турнире участвуют израильтянки Даниэла Гонсалес и Ширай Даненберг.

В первом матче они проиграли норвежкам Софии Мелине Мель и Сольвейг Сунде 21:12, 20:22, 12:15.

Во втором поединке израильтянки проиграли чешкам Катерина Павелковой и Анне Павелковой 12:21, 15:21.

Сегодня Даниэла и Ширай сыграют с Алисой Зои Бойд и Яной Цирлер (Австрия).

В мужском турнире принимают участие израильтяне Нир Яри и Яли Хидекель Яри.

В первом матче они проиграли полякам Александру Чахоровскому и Филипу Лежаве 21:19, 11:21, 9:15. Во втором - туркам Сачиту Курту и Ахмету Чен Тюру 15:21, 17:21.

Сегодня израильтяне сыграют с австрийцами Морисом Недецки и Элиасом Хольцингером.