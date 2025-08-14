Юношеский Евробаскет. Победили испанки. Израильтянки заняли шестое место
время публикации: 14 августа 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 06:46
В Португалии завершился женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
Победителем турнира в десятый раз стала сборная Испании.
В финале испанки разгромили сборную Литвы 102:50.
Бронзовые медали завоевали итальянки.
Сборная Израиля заняла шестое место.
В дивизион В вылетели команды Португалии, Нидерландов и Чехии.
Ссылки по теме