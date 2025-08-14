x
14 августа 2025
|
последняя новость: 07:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 07:50
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юношеский Евробаскет. Победили испанки. Израильтянки заняли шестое место

Баскетбол
время публикации: 14 августа 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 06:46
Юношеский Евробаскет. Победили испанки. Израильтянки заняли шестое место
AP Photo/Michael Conroy

В Португалии завершился женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Победителем турнира в десятый раз стала сборная Испании.

В финале испанки разгромили сборную Литвы 102:50.

Бронзовые медали завоевали итальянки.

Сборная Израиля заняла шестое место.

В дивизион В вылетели команды Португалии, Нидерландов и Чехии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2025

Юношеский Евробаскет. Израильтянки заняли шестое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2025

Кадетский Евробаскет. Израильтяне в овертайме проиграли сборной Литвы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 августа 2025

Баскетбол. Товарищеский матч. Израильтяне разгромили сборную Кипра
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 августа 2025

Юношеский Евробаскет. Израильтянки победили сборную Турции