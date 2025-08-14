Юношеский Евробаскет. Победили испанки. Израильтянки заняли шестое место

В Португалии завершился женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Победителем турнира в десятый раз стала сборная Испании.

В финале испанки разгромили сборную Литвы 102:50.

Бронзовые медали завоевали итальянки.

Сборная Израиля заняла шестое место.

В дивизион В вылетели команды Португалии, Нидерландов и Чехии.