Кадетский Евробаскет. Израильтяне в овертайме проиграли сборной Литвы
время публикации: 10 августа 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 15:05
В Тбилиси продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).
В матче третьего тура израильтяне в овертайме уступили литовцам 81:82.
Сборная Литвы выиграла первую четверть и первую половину матча 19:8, 36:28.
Израильтяне сумели сравнять счет 54:54 на 29-й минуте.
После 30 минут ничья 56:56, 40 - 74:74.
Отличный матч провели Омри Орланд (25 + 5 подборов) и Том Аронов (21 + 5 подборов).
Лучший в составе победителей Габриэлюс Буйвидас (18 + 6 подборов).
