10 августа 2025
10 августа 2025
10 августа 2025
последняя новость: 15:10
10 августа 2025
Спорт

Кадетский Евробаскет. Израильтяне в овертайме проиграли сборной Литвы

время публикации: 10 августа 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 15:05
Кадетский Евробаскет. Израильтяне в овертайме проиграли сборной Литвы
AP Photo/Frank Franklin II

В Тбилиси продолжается кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).

В матче третьего тура израильтяне в овертайме уступили литовцам 81:82.

Сборная Литвы выиграла первую четверть и первую половину матча 19:8, 36:28.

Израильтяне сумели сравнять счет 54:54 на 29-й минуте.

После 30 минут ничья 56:56, 40 - 74:74.

Отличный матч провели Омри Орланд (25 + 5 подборов) и Том Аронов (21 + 5 подборов).

Лучший в составе победителей Габриэлюс Буйвидас (18 + 6 подборов).

