Чемпионат мира по футболу. Тренер сборной Туниса уволен после разгрома
время публикации: 15 июня 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 15:56
В матче первого тура чемпионата мира по футболу шведы разгромили сборную Туниса 5:1.
После разгрома тренер сборной Туниса Сабри Лямуши уволен, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на журналиста Ромена Молину.
Этo первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер уволен после первого матча.
21 июня сборная Туниса встречается с командой Японии, 26 - Нидерландов.
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