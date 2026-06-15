Чемпионат мира по футболу. Тренер сборной Туниса уволен после разгрома

В матче первого тура чемпионата мира по футболу шведы разгромили сборную Туниса 5:1.

После разгрома тренер сборной Туниса Сабри Лямуши уволен, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на журналиста Ромена Молину.

Этo первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер уволен после первого матча.

21 июня сборная Туниса встречается с командой Японии, 26 - Нидерландов.