Чемпионат мира по футболу. Шведы разгромили сборную Туниса

В Монтеррее встречались сборные Швеции и Туниса. Шведы победили 5:1.

На 5-й минуте Виктор Дьекереш протаранил оборону африканской команды и пробил выше. Счет был открыт на 7-й минуте. Голкипер опередил Исака и выбил мяч. После удара Дьекереша мяч из ворот вынес защитник. Ясин Айари (Брайтон энд Хоув) нанес удар из-за пределов штрафной 1:0.

На 30-й минуте Дьекереш в центре поля сделал передачу. Александр Исак дошел до штрафной Он нанес удар в дальний нижний угол 2:0.

На 43-й минуте следует навес. Бывший защитник молодежной команды "Арсенала" Омар Рекик (Марибор, Словения) переправил мяч в дальний угол 2:1.

В первом тайме значительное преимущество шведов. Тунисцы сыграли слабо, но гол забили.

В начале второго тайма тунисцы попытались перехватить инициативу. Вся игра впереди у них строится через Ганнибала Межбри.

На 60-й минуте Исак отобрал мяч у защитника перед штрафной. Передача. Дьекереш нанес точный удар 3:1. На 66-й минуте Дьекереш принял мяч в штрафной и сильно пробил - выше.

На 84-й минуте на замену вышел Маттиас Сванберг (Вольфсбург) первым же касанием забил 4:1. На шестой минуте компенсированного времени Ясин Айяри с линии штрафной отправил мяч в "девятку" 5:1.