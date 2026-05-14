Умер 29-летний баскетболист "Мемфис Гризлиз"

время публикации: 14 мая 2026 г., 08:33 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 08:33
11 мая на 30-м году жизни умер форвард "Мемфис Гризлиз" Брендон Кларк, сообщает официальный сайт клуба.

Официально о причине смерти известного баскетболиста не сообщается.

В 2019 году канадец был выбран на драфте "Оклахома-Сити Тендер".

В НБА выступал за "Мемфис Гризлиз".

В 2020 году Брэндон Кларк был включен в первую сборную новичков НБА.

В этом сезоне Кларк из-за травм сыграл в двух играх.

