Умер 29-летний баскетболист "Мемфис Гризлиз"

11 мая на 30-м году жизни умер форвард "Мемфис Гризлиз" Брендон Кларк, сообщает официальный сайт клуба.

Официально о причине смерти известного баскетболиста не сообщается.

В 2019 году канадец был выбран на драфте "Оклахома-Сити Тендер".

В НБА выступал за "Мемфис Гризлиз".

В 2020 году Брэндон Кларк был включен в первую сборную новичков НБА.

В этом сезоне Кларк из-за травм сыграл в двух играх.