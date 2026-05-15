x
15 мая 2026
|
последняя новость: 16:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 мая 2026
|
15 мая 2026
|
последняя новость: 16:42
15 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по футболу. Состав сборной Бельгии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 15 мая 2026 г., 16:23 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 16:30
тренер сборной Бельгии Руди Гарсия
AP Photo/Omar Havana

Федерация футбола Бельгии опубликовала состав сборной для участия в чемпионате мира 2026 года.

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал", Мадрид, Испаня), Сенне Ламменс ("Манчестер Юнайтед", Англия), Майк Пендерс ("Страсбур", Франция).

Защитники: Тимоти Кастань ("Фулхэм", Лондон, Англия), Зено Дебаст ("Спортинг", Лиссабон, Португалия), Максим Де Кёйпер ("Брайтон энд Хоув", Англия), Кони де Винтер ("Милан", Италия), Брандон Мехеле, Хоакин Сейс (оба - "Брюгге"), Тома Мёнье, Натан Нгой (оба - "Лилль", Франция), Артур Теате ("Айнтрахт", Франкфурт, Германия).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне ("Наполи", Италия), Амаду Онана, Юри Тилеманс оба - "Астон Вилла", Бирмингем, Англия), Николас Раскин ("Глазго Рейнджерс", Шотландия), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Витсель ("Жирона", Испания).

Нападающие: Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Бергамо, Италия), Жереми Доку ("Манчестер Сити", Англия), Матиас Фернандес Пардо ("Лилль", Франция), Ромелу Лукаку ("Наполи", Италия), Доди Лукебакио ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Диегу Морейра ("Страсбур", Франция), Алексис Салемакерс ("Милан", Италия), Леандро Троссард ("Арсенал", Лондон, Англия).

Соперники бельгийцев - команды Египта, Ирана и Новой Зеландии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2026

УЕФА засчитал юношеской сборной Латвии техническое поражение за отказ играть против белорусов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2026

Скандал в чемпионате Англии. "Саутгемптон" обвиняют в шпионаже
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2026

Умер легендарный нападающий "Лиона"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 мая 2026

Представлена официальная песня чемпионата мира по футболу