Чемпионат мира по футболу. Состав сборной Бельгии

Федерация футбола Бельгии опубликовала состав сборной для участия в чемпионате мира 2026 года.

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал", Мадрид, Испаня), Сенне Ламменс ("Манчестер Юнайтед", Англия), Майк Пендерс ("Страсбур", Франция).

Защитники: Тимоти Кастань ("Фулхэм", Лондон, Англия), Зено Дебаст ("Спортинг", Лиссабон, Португалия), Максим Де Кёйпер ("Брайтон энд Хоув", Англия), Кони де Винтер ("Милан", Италия), Брандон Мехеле, Хоакин Сейс (оба - "Брюгге"), Тома Мёнье, Натан Нгой (оба - "Лилль", Франция), Артур Теате ("Айнтрахт", Франкфурт, Германия).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне ("Наполи", Италия), Амаду Онана, Юри Тилеманс оба - "Астон Вилла", Бирмингем, Англия), Николас Раскин ("Глазго Рейнджерс", Шотландия), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Витсель ("Жирона", Испания).

Нападающие: Шарль Де Кетеларе ("Аталанта", Бергамо, Италия), Жереми Доку ("Манчестер Сити", Англия), Матиас Фернандес Пардо ("Лилль", Франция), Ромелу Лукаку ("Наполи", Италия), Доди Лукебакио ("Бенфика", Лиссабон, Португалия), Диегу Морейра ("Страсбур", Франция), Алексис Салемакерс ("Милан", Италия), Леандро Троссард ("Арсенал", Лондон, Англия).

Соперники бельгийцев - команды Египта, Ирана и Новой Зеландии.