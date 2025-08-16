Кадетский Евробаскет. Хорватки разгромили сборную Израиля

В матче второго тура женского кадетского чемпионата Европы по баскетболу сборная Хорватии разгромила израильтянок 85:62.

Турнир для спортсменок до 16 лет проходит в Питешти, Румыния.

Все кончилось еще в первой четверти. После 10 минут 26:9, 20 - 50:31, 30 - 69:41.

У победительниц лучшими были Ивона Пилич (24 + 11 подборов + 5 передач), Клара Билушич (20 + 12 подборов) и Ива Табак (18 + 11 подборов + 4 передачи).

Лучший игрок сборной Израиля Мааян Горин (19 + 8 подборов).