x
16 августа 2025
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 августа 2025
|
16 августа 2025
|
последняя новость: 16:10
16 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кадетский Евробаскет. Хорватки разгромили сборную Израиля

Баскетбол
время публикации: 16 августа 2025 г., 15:09 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 15:09
Кадетский Евробаскет. Хорватки разгромили сборную Израиля
AP Photo/LM Otero

В матче второго тура женского кадетского чемпионата Европы по баскетболу сборная Хорватии разгромила израильтянок 85:62.

Турнир для спортсменок до 16 лет проходит в Питешти, Румыния.

Все кончилось еще в первой четверти. После 10 минут 26:9, 20 - 50:31, 30 - 69:41.

У победительниц лучшими были Ивона Пилич (24 + 11 подборов + 5 передач), Клара Билушич (20 + 12 подборов) и Ива Табак (18 + 11 подборов + 4 передачи).

Лучший игрок сборной Израиля Мааян Горин (19 + 8 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 августа 2025

Кадетский Евробаскет. Израильтяне заняли 13-е место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 августа 2025

Кадетский Евробаскет. Испанки были безжалостны. Итальянки разгромили сборную Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 августа 2025

Кадетский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Финляндии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Кадетский Евробаскет. Определились полуфиналисты