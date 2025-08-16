Кадетский Евробаскет. Израильтяне заняли 13-е место

Сегодня в Тбилиси завершается кадетский чемпионата Европы по баскетболу (спортсмены до 16 лет).

В финале сыграют сборные Сербии и Литвы. В матче за третье место - команды Словении и Италии.

Израильтяне заняли 13-е место.

В последней игре сборная Израиля разгромила эстонцев 91:70.

После 10 минут 28:19, 20 - 47:30, 30 - 63:49.

Выдающийся матч провел Эйлон Соколовский (32 + 9 подборов).