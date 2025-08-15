x
15 августа 2025
|
последняя новость: 18:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 18:57
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кадетский Евробаскет. Испанки были безжалостны. Итальянки разгромили сборную Израиля

Баскетбол
время публикации: 15 августа 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 18:38
Кадетский Евробаскет. Испанки были безжалостны. Итальянки разгромили сборную Израиля
AP Photo/Michael Conroy

Сегодня в Румынии начался женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).

В матче открытия испанки разгромили сборную Великобритании 102:38.

Итальянки разгромили сборную Израиля 77:51.

После 10 минут 17:6, 20 - 40:26, 30 - 62:38.

Лучшими в составе сборной Израиля были Тамар Карми (17 + 6 подборов), Мааян Горин (15 + 5 подборов + 4 передачи) и Ор Гадот (13 + 4 передачи + 2 перехвата).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 августа 2025

Кадетский Евробаскет. Израильтяне победили сборную Финляндии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Кадетский Евробаскет. Соперники израильтянок
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Кадетский Евробаскет. Определились полуфиналисты
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Юношеский Евробаскет. Победили испанки. Израильтянки заняли шестое место