Кадетский Евробаскет. Испанки были безжалостны. Итальянки разгромили сборную Израиля

Сегодня в Румынии начался женский кадетский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет).

В матче открытия испанки разгромили сборную Великобритании 102:38.

Итальянки разгромили сборную Израиля 77:51.

После 10 минут 17:6, 20 - 40:26, 30 - 62:38.

Лучшими в составе сборной Израиля были Тамар Карми (17 + 6 подборов), Мааян Горин (15 + 5 подборов + 4 передачи) и Ор Гадот (13 + 4 передачи + 2 перехвата).