x
16 февраля 2026
|
последняя новость: 14:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 февраля 2026
|
16 февраля 2026
|
последняя новость: 14:02
16 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Слалом. После первого заезда израильтянин на 27-м месте

Зимняя Олимпиада 2026
Горные лыжи
время публикации: 16 февраля 2026 г., 12:57 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 12:57
Олимпиада. Слалом. После первого заезда израильтянин на 27-м месте
AP Photo/Gabriele Facciotti

Завершился первый заезд мужских олимпийских соревнований в слаломе.

Израильтянин Барнабас Селлеш занимает 27-е место.

Он на 7.18 секунды отстал от лидера.

Лидирует норвежец Атли Ли Макграт.

Первый этап успешно прошли 44 спортсмена. В числе дисквалифицированных и сошедших с трассы несколько горнолыжников, считавшихся претендентами на медали.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 февраля 2026

Олимпиада. Слалом. Чемпионы выбывают из борьбы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Олимпиада. Слалом-гигант. Чемпионкой стала итальянка. Израильтянка на 35-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2026

Горные лыжи. Бразильцы впервые завоевали медаль зимней олимпиады. Израильтянин на 41-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2026

Олимпиада. Достижение мексиканского горнолыжника