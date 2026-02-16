Олимпиада. Слалом. После первого заезда израильтянин на 27-м месте

Завершился первый заезд мужских олимпийских соревнований в слаломе.

Израильтянин Барнабас Селлеш занимает 27-е место.

Он на 7.18 секунды отстал от лидера.

Лидирует норвежец Атли Ли Макграт.

Первый этап успешно прошли 44 спортсмена. В числе дисквалифицированных и сошедших с трассы несколько горнолыжников, считавшихся претендентами на медали.