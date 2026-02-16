Олимпиада. Слалом. После первого заезда израильтянин на 27-м месте
время публикации: 16 февраля 2026 г., 12:57 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 12:57
Завершился первый заезд мужских олимпийских соревнований в слаломе.
Израильтянин Барнабас Селлеш занимает 27-е место.
Он на 7.18 секунды отстал от лидера.
Лидирует норвежец Атли Ли Макграт.
Первый этап успешно прошли 44 спортсмена. В числе дисквалифицированных и сошедших с трассы несколько горнолыжников, считавшихся претендентами на медали.
