Олимпиада. Прыжки с трамплина. В командных соревнованиях победили австрийцы
время публикации: 16 февраля 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 22:37
В командных мужских соревнованиях по прыжкам с трамплина победила сборная Австрии.
Чемпион определялся п итогам двух раундов. Из-за сильного снегопада финальный раунд был отменен.
Чемпионами стали Ян Херль и Стефан Эмбахер.
На втором месте поляки, на третьем - норвежцы.
Словенцы. считавшиеся одним из фаворитов, заняли пятое место.
Сборная Казахстана на 11-м месте.
Ссылки по теме