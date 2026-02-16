x
16 февраля 2026
|
последняя новость: 23:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 февраля 2026
|
16 февраля 2026
|
последняя новость: 23:10
16 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Прыжки с трамплина. В командных соревнованиях победили австрийцы

Прыжки с трамплина на лыжах
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 16 февраля 2026 г., 22:29 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 22:37
Олимпиада. Прыжки с трамплина. В командных соревнованиях победили австрийцы
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В командных мужских соревнованиях по прыжкам с трамплина победила сборная Австрии.

Чемпион определялся п итогам двух раундов. Из-за сильного снегопада финальный раунд был отменен.

Чемпионами стали Ян Херль и Стефан Эмбахер.

На втором месте поляки, на третьем - норвежцы.

Словенцы. считавшиеся одним из фаворитов, заняли пятое место.

Сборная Казахстана на 11-м месте.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 февраля 2026

Олимпиада. Из-за сильного снегопада прерваны соревнования по фристайлу и прыжкам с трамплина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Олимпиада. Прыжки с трамплина. Норвежки завоевали золото и серебро
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Олимпиада. Прыжки с трамплина. Фаворита дисквалифицировали из-за размера обуви
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2026

Прыжки с трамплина. Домен Превц стал двукратным чемпионом Миланской олимпиады