Спорт
Спорт

Теннис на колясках. Израильтянин и голландец стали победителями турнира в Аделаиде

Теннис
время публикации: 16 января 2026 г., 12:01 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 12:08
Теннис на колясках. Израильтянин и голландец стали победителями турнира в Аделаиде
AP Photo/Vera Nieuwenhuis

Победителями теннисного турнира Adelaide International (теенис на колясках) стали Гай Сасон и Нильс Винк.

В финале израильтянин и голландец победили британца Энди Лафторна и австралийца Хита Дэвидсона 6:2, 6:0.

В одиночном разряде Гай Сасон выбыл в четвертьфинале, проиграв голландцу Сэму Шредеру, который в финале сыграет с Нильсом Винком.

Спорт
