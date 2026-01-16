Теннис на колясках. Израильтянин и голландец стали победителями турнира в Аделаиде

Победителями теннисного турнира Adelaide International (теенис на колясках) стали Гай Сасон и Нильс Винк.

В финале израильтянин и голландец победили британца Энди Лафторна и австралийца Хита Дэвидсона 6:2, 6:0.

В одиночном разряде Гай Сасон выбыл в четвертьфинале, проиграв голландцу Сэму Шредеру, который в финале сыграет с Нильсом Винком.