Теннис на колясках. Израильтянин и голландец стали победителями турнира в Аделаиде
время публикации: 16 января 2026 г., 12:01 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 12:08
Победителями теннисного турнира Adelaide International (теенис на колясках) стали Гай Сасон и Нильс Винк.
В финале израильтянин и голландец победили британца Энди Лафторна и австралийца Хита Дэвидсона 6:2, 6:0.
В одиночном разряде Гай Сасон выбыл в четвертьфинале, проиграв голландцу Сэму Шредеру, который в финале сыграет с Нильсом Винком.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026