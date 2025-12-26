Легендарная теннисистка Винус Уильямс вышла замуж за итальянского актера Андреа Прети.

Свадьба состоялась в Палм-Бич, Флорида, сообщает Vogue.

Винус и Андреа познакомились в 2024 году во время Недели высокой моды в Милане.

Винус Уильямс - легенда тенниса. Она - четырехкратная олимпийская чемпионка (1 раз - в одиночном разряде), 14-кратная победительница турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира.