Теннис. Предновогодние рейтинги
время публикации: 31 декабря 2025 г., 07:18 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 07:18
Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала рейтинг сильнейших игроков по состоянию на 29 декабря 2025 года.
Возглавляет рейтинг Карлос Алькарас.
В первую пятерку входят Янник Синнер, Александр Зверев, Новак Джокович и Феликс Ожье-Альясим.
Сильнейший теннисист Израиля Амит Валес занимает 871-е место.
Чемпион Израиля Орель Кимхи занимает 1191-е место.
Рейтинг Женской теннисной ассоциации возглавляет Арина Соболенко.
В первую пятерку входят Ига Швентек, Коко Гофф, Аманда Анисимова, Елена Рыбакина.
Сильнейшая израильская теннисистка Лина Глушко на 607-м месте.
Чемпионка Израиля Мааян Ларон занимает 1197-е место.
