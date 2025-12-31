x
Теннис. Предновогодние рейтинги

время публикации: 31 декабря 2025 г., 07:18
Теннис. Предновогодние рейтинги
Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала рейтинг сильнейших игроков по состоянию на 29 декабря 2025 года.

Возглавляет рейтинг Карлос Алькарас.

В первую пятерку входят Янник Синнер, Александр Зверев, Новак Джокович и Феликс Ожье-Альясим.

Сильнейший теннисист Израиля Амит Валес занимает 871-е место.

Чемпион Израиля Орель Кимхи занимает 1191-е место.

Рейтинг Женской теннисной ассоциации возглавляет Арина Соболенко.

В первую пятерку входят Ига Швентек, Коко Гофф, Аманда Анисимова, Елена Рыбакина.

Сильнейшая израильская теннисистка Лина Глушко на 607-м месте.

Чемпионка Израиля Мааян Ларон занимает 1197-е место.

