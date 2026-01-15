Евролига. "Маккаби" победил "Жальгирис"
В матче двадцать второго тура регулярного чемпионата тель-авивский "Маккаби" победил "Жальгирис" 100:97.
После 10 минут 27:24, 20 - 52:49, 30 - 78:71.
В начале последней четверти хозяевам удалось довести преимущество до двузначного.
Но затем "Жальгирис" начал сокращать отставание и довел его до "-2".
"Маккаби" сумел не упустить победу.
Самый результативный игрок матча - форвард "Жальгириса" Сильвен Франсиско (22 + 4 подбора + 6 Передач).
По 17 очков набрали лидеры "Маккаби" Джимми Кларк (+ 5 передач) и Роман Соркин (+ 5 подборов).
