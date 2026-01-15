x
Спорт

Евролига. "Маккаби" победил "Жальгирис"

Баскетбол
время публикации: 15 января 2026 г., 23:25 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 23:25
Евролига. "Маккаби" победил "Жальгирис"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

В матче двадцать второго тура регулярного чемпионата тель-авивский "Маккаби" победил "Жальгирис" 100:97.

После 10 минут 27:24, 20 - 52:49, 30 - 78:71.

В начале последней четверти хозяевам удалось довести преимущество до двузначного.

Но затем "Жальгирис" начал сокращать отставание и довел его до "-2".

"Маккаби" сумел не упустить победу.

Самый результативный игрок матча - форвард "Жальгириса" Сильвен Франсиско (22 + 4 подбора + 6 Передач).

По 17 очков набрали лидеры "Маккаби" Джимми Кларк (+ 5 передач) и Роман Соркин (+ 5 подборов).

