"Монако" лидирует. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 16 января 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 07:38
Состоялись матчи двадцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги. "Панатинаикос" неожиданно проиграл "Баварии" 78:85.
Дубай (ОАЭ) - Виртус (Болонья, Италия) 72:80
Защитник гостей Карсен Эдвардс набрал 21 чко и сделал 4 передачи.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Баскония (Витория, Испания) 75:89
Последнюю четверть испанцы выиграли 31:16.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 85:78
Последнюю четверть хозяева выиграли 27:14.
Милан (Италия) - Црввена Звезда (Белград, Сербия) 96:1041
Сербы выиграли последнюю четверть 34:14.
По 22 очка набрали Джордан Нвора (Црвена Звезда, +4 подбора) и Шевон Шилдс (Милан, + 4 передачи).
Париж (Франция) - Монако (Франция) 87:95
"Монако" одержал 15-ю победу и лидирует.
Ссылки по теме