x
16 января 2026
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2026
|
16 января 2026
|
последняя новость: 08:55
16 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Монако" лидирует. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 16 января 2026 г., 07:31 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 07:38
"Монако" лидирует. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Young Kwak

Состоялись матчи двадцать второго тура регулярного чемпионата Евролиги. "Панатинаикос" неожиданно проиграл "Баварии" 78:85.

Дубай (ОАЭ) - Виртус (Болонья, Италия) 72:80

Защитник гостей Карсен Эдвардс набрал 21 чко и сделал 4 передачи.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Баскония (Витория, Испания) 75:89

Последнюю четверть испанцы выиграли 31:16.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 85:78

Последнюю четверть хозяева выиграли 27:14.

Милан (Италия) - Црввена Звезда (Белград, Сербия) 96:1041

Сербы выиграли последнюю четверть 34:14.

По 22 очка набрали Джордан Нвора (Црвена Звезда, +4 подбора) и Шевон Шилдс (Милан, + 4 передачи).

Париж (Франция) - Монако (Франция) 87:95

"Монако" одержал 15-ю победу и лидирует.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2026

Евролига. "Маккаби" победил "Жальгирис"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2026

Еврокубок. "Апоэль" победил в Греции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 января 2026

Евролига. Олимпиакос" разгромил "Партизан"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 января 2026

"Оклахома-Сити" победила в битве лидеров Запада. Результаты матчей НБА