Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Матч НБА в Берлине. "Орландо" победил "Мемфис"

Баскетбол
НБА
Матч НБА в Берлине. "Орландо" победил "Мемфис"
В Берлине состоялся матч регулярного чемпионата НБА. "Орландо" победил "Мемфис" 118:111.

Это был первый матч регулярного сезона НБА в Германии.

Хороший матч провели лидеры "Мэджик" Паоло Банкеро (26 + 13 подборов) и Франц Вагнер (18 + 9 подборов). Вагнер вернулся в строй после того, как месяц пропустил из-за травмы.

Лидер "Мемфиса" Джарен Джексон младший набрал 30 очков.

