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Спорт

Маккабиада. Саги Ламдиэль установил рекорд Израиля в беге на 110 метров с барьерами

Спорт/важное
Легкая атлетика
Рекорды Израиля
время публикации: 09 июля 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 09:39
Маккабиада. Саги Ламдиэль установил рекорд Израиля в беге на 110 метров с барьерами
AP Photo/Aurelien Morissard

В Иерусалиме завершился легкоатлетический турнир Маккабиады.

Саги Ламдиэль стал победителем в беге на 110 метров с барьерами, установив рекорд Израиля - 13.77 секунды.

Он побил рекорд Михаила Ильина, установленный в 2007 году.

Второе место занял Орон Карнивский (Израиль), третье - Дор Хайон (Израиль).

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