Маккабиада. Саги Ламдиэль установил рекорд Израиля в беге на 110 метров с барьерами

В Иерусалиме завершился легкоатлетический турнир Маккабиады.

Саги Ламдиэль стал победителем в беге на 110 метров с барьерами, установив рекорд Израиля - 13.77 секунды.

Он побил рекорд Михаила Ильина, установленный в 2007 году.

Второе место занял Орон Карнивский (Израиль), третье - Дор Хайон (Израиль).