Маккабиада. Саги Ламдиэль установил рекорд Израиля в беге на 110 метров с барьерами
время публикации: 09 июля 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 09:39
В Иерусалиме завершился легкоатлетический турнир Маккабиады.
Саги Ламдиэль стал победителем в беге на 110 метров с барьерами, установив рекорд Израиля - 13.77 секунды.
Он побил рекорд Михаила Ильина, установленный в 2007 году.
Второе место занял Орон Карнивский (Израиль), третье - Дор Хайон (Израиль).
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