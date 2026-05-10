UFC. Стрикленд победил Чимаева
время публикации: 10 мая 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 08:34
В Ньюарке, Нью-Джерси, состоялся турнир ММА UFC 328: Chimaev vs. Strickland.
Американец Шон Стрикленд стал чемпионом в среднем весе, победив раздельным решением судей Хамзата Чимаева.
Это первое поражение Чимаева.
Бирманец Джошуа Ван защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе, нокаутировав в пятом раунде японца Тацуро Тайру.
Россиянин Александр Волков по очкам победил доминиканца Вальдо Кортеса Акосту.
В поединке американских средневесов Шон Бреди с большим преимуществом по очкам победил Хоакина Бакли.
Украинец Ярослав Амосов удушающим приемом победил испанца Хоэля Альвареса.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 мая 2026