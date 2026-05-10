10 мая 2026
UFC. Стрикленд победил Чимаева

Смешанные единоборства
время публикации: 10 мая 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 08:34
AP Photo/Frank Franklin II

В Ньюарке, Нью-Джерси, состоялся турнир ММА UFC 328: Chimaev vs. Strickland.

Американец Шон Стрикленд стал чемпионом в среднем весе, победив раздельным решением судей Хамзата Чимаева.

Это первое поражение Чимаева.

Бирманец Джошуа Ван защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе, нокаутировав в пятом раунде японца Тацуро Тайру.

Россиянин Александр Волков по очкам победил доминиканца Вальдо Кортеса Акосту.

В поединке американских средневесов Шон Бреди с большим преимуществом по очкам победил Хоакина Бакли.

Украинец Ярослав Амосов удушающим приемом победил испанца Хоэля Альвареса.

