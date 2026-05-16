"Сан-Антонио" вышел в полуфинал плэй-офф НБА
время публикации: 16 мая 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 08:25
"Сан-Антонио Сперз" впервые с 2017 года вышел в финал Западной конференции НБА.
Кливленд Кавальерз - Детройт Пистонз 94:115(счет в серии 3:3)
Вторую половину матча гости выиграли 61:43.
Миннесота Тимбервулвз - Сан-Антонио Сперз 109:139 (2:4)
В полуфинале "шпоры" сыграют с "Оклахома-Сити Тендер".
Третью четверть гости выиграли 36:23.
Стефон Касл (Сперз) сделал "дабл-дабл 30+" (32 + 11 подборов + 6 передач).
