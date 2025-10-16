x
16 октября 2025
|
последняя новость: 12:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2025
|
16 октября 2025
|
последняя новость: 12:33
16 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сборная Кабо Верде впервые примет участие в чемпионате мира по футболу. Список участников

Футбол
время публикации: 16 октября 2025 г., 11:23 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 11:23
Сборная Кабо Верде впервые примет участие в чемпионате мира по футболу. Список участников
AP Photo/Esteban Felix

На данный момент определились 28 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года.

Мексика, Канада и США - хозяева турнира.

Первой из европейских команд в финальную часть вышла сборная Англии.

Южную Америку будут представлять сборные Аргентины, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Парагвая и Колумбии.

Сборная Боливии сыграет в межконтинентальных стыковых матчах.

Океанию будет представлять сборная Новой Зеландии (новозеландцы сыграют в финальной части турнира впервые с 2010 года).

Африку представят команды, занявшие первые места в отборочных группах: сборные Египта, Кабо Верде (дебютант турнира), Сенегала, ЮАР, Марокко, Кот-д'Ивуар, Алжира, Туниса и Ганы.

В стыковых матчах сыграют команды Габона, Камеруна, Нигерии и Демократической республики Конго.

Азию будут представлять сборные Японии, Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Катара и Саудовской Аравии.

В межконтинентальном плэй-офф в марте 2026 года сыграют: сборные Боливии, Нввой Каледонии, победитель азиатских стыковых матчей ОАЭ - Ирак, победитель африканских стыковых матчей и две сборные КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2025

Марокканцы победили французов и вышои в финал юношеского чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 октября 2025

После поражения от сборной Косово уволен тренер сборной Швеции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 октября 2025

Умер легендарный болгарский футболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 октября 2025

Криштиану Роналду установил рекорд отборочных турниров чемпионатов мира