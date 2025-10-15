Криштиану Роналду установил рекорд отборочных турниров чемпионатов мира
время публикации: 15 октября 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 12:49
Забив 2 гола в ворота венгров, Криштиану Роналду установил рекорд отборочных турниров чемпионатов мира.
Он стал лучшим бомбардиром отборочных турниров чемпионатов мира - 41 гол.
Всего Криштиану Роналду забил 948 голов, в том числе 143 гола в матчах за сборную Португалии.
Матч Португалия - Венгрия завершился вничью 2:2.
