15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 октября 2025
15 октября 2025
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Криштиану Роналду установил рекорд отборочных турниров чемпионатов мира

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 15 октября 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 12:49
Криштиану Роналду установил рекорд отборочных турниров чемпионатов мира
AP Photo/Armando Franca

Забив 2 гола в ворота венгров, Криштиану Роналду установил рекорд отборочных турниров чемпионатов мира.

Он стал лучшим бомбардиром отборочных турниров чемпионатов мира - 41 гол.

Всего Криштиану Роналду забил 948 голов, в том числе 143 гола в матчах за сборную Португалии.

Матч Португалия - Венгрия завершился вничью 2:2.

