15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Умер легендарный болгарский футболист

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 15 октября 2025 г., 13:21 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 13:21
Чемпионат мира 1970 года. Матч ФРГ - Болгария
AP Photo

На 83-м году жизни умер легендарный болгарский футболист Добромир Жечев. сообщают болгарские СМИ.

Защитник выступал за софийские команды "Спартак" и "Левски".

В составе "Спартака" Добромир Жечев обладатель Кубка Болгарии 1968 года, "Левски" - двукратный чемпион Болгарии и двукратный обладатель Кубка Болгарии.

Добромир Жечев - единственный болгарский футболист, участник четырех чемпионатов мира - 1962, 1966, 1970 и 1974 годов.

В матче чемпионата мира 1970 года он забил гол в ворота сборной Марокко.

Добромир Жечев тренировал команды "Арис" (Салоники), "Левски" (София) и "Локомотив" (Горна-Оряховица).

