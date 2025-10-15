На 83-м году жизни умер легендарный болгарский футболист Добромир Жечев. сообщают болгарские СМИ.

Защитник выступал за софийские команды "Спартак" и "Левски".

В составе "Спартака" Добромир Жечев обладатель Кубка Болгарии 1968 года, "Левски" - двукратный чемпион Болгарии и двукратный обладатель Кубка Болгарии.

Добромир Жечев - единственный болгарский футболист, участник четырех чемпионатов мира - 1962, 1966, 1970 и 1974 годов.

В матче чемпионата мира 1970 года он забил гол в ворота сборной Марокко.

Добромир Жечев тренировал команды "Арис" (Салоники), "Левски" (София) и "Локомотив" (Горна-Оряховица).