Спорт

Марокканцы победили французов и вышои в финал юношеского чемпионата мира по футболу

Футбол
время публикации: 16 октября 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 08:25
Марокканцы победили французов и вышои в финал юношеского чемпионата мира по футболу
AP Photo/Andre Penner

В финале юношеского чемпионата мира по футболу (спортсмены до 20 лет) встретятся сборные Аргентины и Марокко.

Турнир проходит в Чили.

Аргентинцы обыграли сборную Колумбии 1:0. Победный гол на 72-й минуте забил Матео Сильветти (Интер Майами).

Марокканцы победили французов в серии послематчевых пенальти 5:4. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

У сборной Марокко пенальти не забил Мохамед Хамони (Гавр), Франции - Мустафа Дабо (Нант) и Гади Беюку (Модена, Италия).

Спорт
