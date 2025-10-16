Марокканцы победили французов и вышои в финал юношеского чемпионата мира по футболу
время публикации: 16 октября 2025 г., 08:18 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 08:25
В финале юношеского чемпионата мира по футболу (спортсмены до 20 лет) встретятся сборные Аргентины и Марокко.
Турнир проходит в Чили.
Аргентинцы обыграли сборную Колумбии 1:0. Победный гол на 72-й минуте забил Матео Сильветти (Интер Майами).
Марокканцы победили французов в серии послематчевых пенальти 5:4. Основное время матча завершилось вничью 1:1.
У сборной Марокко пенальти не забил Мохамед Хамони (Гавр), Франции - Мустафа Дабо (Нант) и Гади Беюку (Модена, Италия).
