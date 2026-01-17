Победа "Челси". "Тоттенхэм" проиграл в дерби. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 17 января 2026 г., 19:28 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 19:28
Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму" 1:2.
Челси" (Лондон) - Брентфорд 2:0
"Челси" одержал первую победу в пяти играх.
"Брентфорд" потерпел первое поражение в пяти играх.
Хозяева нанесли всего два удара в створ ворот и забили два гола.
Гости больше атаковали, но забить не сумели.
Лидс - Фулхэм (Лондон) 1:0
Ливерпуль - Бернли 1:1
"Ливерпуль" не проигрывает десять матчей в чемпионате, но и не выигрывает уже 4.
Сандерленд - Кристал Пэлас (Лондон) 2:1
Тоттенхэм (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 1:2
"Молотобойцы" прервали серию из 11 игр без побед,
