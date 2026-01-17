Победа "Челси". "Тоттенхэм" проиграл в дерби. Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму" 1:2.

Челси" (Лондон) - Брентфорд 2:0

"Челси" одержал первую победу в пяти играх.

"Брентфорд" потерпел первое поражение в пяти играх.

Хозяева нанесли всего два удара в створ ворот и забили два гола.

Гости больше атаковали, но забить не сумели.

Лидс - Фулхэм (Лондон) 1:0

Ливерпуль - Бернли 1:1

"Ливерпуль" не проигрывает десять матчей в чемпионате, но и не выигрывает уже 4.

Сандерленд - Кристал Пэлас (Лондон) 2:1

Тоттенхэм (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 1:2

"Молотобойцы" прервали серию из 11 игр без побед,