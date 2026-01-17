x
17 января 2026
|
последняя новость: 19:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 января 2026
|
17 января 2026
|
последняя новость: 19:28
17 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победа "Челси". "Тоттенхэм" проиграл в дерби. Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 17 января 2026 г., 19:28 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 19:28
Победа "Челси". "Тоттенхэм" проиграл в дерби. Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Jon Super

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" проиграл "Вест Хэму" 1:2.

Челси" (Лондон) - Брентфорд 2:0

"Челси" одержал первую победу в пяти играх.

"Брентфорд" потерпел первое поражение в пяти играх.

Хозяева нанесли всего два удара в створ ворот и забили два гола.

Гости больше атаковали, но забить не сумели.

Лидс - Фулхэм (Лондон) 1:0

Ливерпуль - Бернли 1:1

"Ливерпуль" не проигрывает десять матчей в чемпионате, но и не выигрывает уже 4.

Сандерленд - Кристал Пэлас (Лондон) 2:1

Тоттенхэм (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) 1:2

"Молотобойцы" прервали серию из 11 игр без побед,

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Победа "Боруссии". Поражение "Байера". Результаты матчей Бундеслиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" победил и лидирует
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Чемпионат Израиля по футболу. Победа "Бейтара"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" победил "Леванте"