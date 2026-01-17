Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" победил и лидирует

В матче двадцать первого тура чемпионата Италии "Интер" в гостях обыграл "Удинезе" 1:0.

"Сине-черные" лидируют. Отрыв от "Милана 6 очков, от "Наполи" - 9.

"Удинезе" за весь матч нанес один удар в створ ворот.

В первые пять минут гости создали два голевых момента, но оба раза били неочно.

На 20-й минуте Лаутаро Мартинес принял мяч в центре штрафной, обыграл защитника и пробил в дальний угол 0:1.

На 33-й минуте хозяева могли отыграться. После удара Дэвиса Зоммер парировал мяч.

На 60-й минуте не был засчитан гол "Интера" - офсайд.