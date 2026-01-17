x
17 января 2026
17 января 2026
17 января 2026
17 января 2026
Спорт

Победа "Боруссии". Поражение "Байера". Результаты матчей Бундеслиги

Футбол
время публикации: 17 января 2026 г., 18:58 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 19:06
Победа "Боруссии". Поражение "Байера". Результаты матчей Бундеслиги
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" одолела "Санкт-Паули" 3:2.

Боруссия (Дортмунд) - Санкт-Паули (Гамбург) 3:2

"Боруссия" одержала вторую победу подряд и закрепилась на втором месте.

"Шмели" едва не упустили победу в матче с командой, занимающей последнее место.

На 62-й минуте "Боруссия" вела в счете 2:0.

Гости отыгрались.

На пятой минуте компенсированного времени Эмре Чжан реализовал пенальти.

Кельн - Майнц 2:1

Гамбург - Боруссия (Менхенгладбах) 0:0

Хоффенхайм - Байер (Леверкузен) 1:0

"Деревенские парни" одержали третью победу в последних четырех матчах и поднялись на третье место.

"Фармацевты" потерпели второе поражение подряд и опустились на шестое место.

Победный гол на 9-й минуте забил Вутер Бюргер.

Вольфсбург - Хайденхайм 1:1

Спорт
