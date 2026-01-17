Победа "Боруссии". Поражение "Байера". Результаты матчей Бундеслиги
Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" одолела "Санкт-Паули" 3:2.
Боруссия (Дортмунд) - Санкт-Паули (Гамбург) 3:2
"Боруссия" одержала вторую победу подряд и закрепилась на втором месте.
"Шмели" едва не упустили победу в матче с командой, занимающей последнее место.
На 62-й минуте "Боруссия" вела в счете 2:0.
Гости отыгрались.
На пятой минуте компенсированного времени Эмре Чжан реализовал пенальти.
Кельн - Майнц 2:1
Гамбург - Боруссия (Менхенгладбах) 0:0
Хоффенхайм - Байер (Леверкузен) 1:0
"Деревенские парни" одержали третью победу в последних четырех матчах и поднялись на третье место.
"Фармацевты" потерпели второе поражение подряд и опустились на шестое место.
Победный гол на 9-й минуте забил Вутер Бюргер.
Вольфсбург - Хайденхайм 1:1