17 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
17 января 2026
Спорт

Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" победил "Леванте"

Футбол
время публикации: 17 января 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 17:14
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" победил "Леванте"
AP Photo/Jose Breton

В матче двадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Леванте" 2:0.

В первом тайме у "Реала" немногое получалось. Вся острота была за счет индивидуальных действий.

На 56-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти 1:0.

На 65-й минуте Гюлер навесил. Асенсио выпрыгнул выше защитника и головой отправил мяч в "девятку" 2:0.

На 67-й минуте Мбаппе вышел один на один, но пробил во вратаря.

Гости за весь матч не нанесли ни одного точного удара.

