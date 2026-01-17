Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" победил "Леванте"
время публикации: 17 января 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 17:14
В матче двадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Леванте" 2:0.
В первом тайме у "Реала" немногое получалось. Вся острота была за счет индивидуальных действий.
На 56-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти 1:0.
На 65-й минуте Гюлер навесил. Асенсио выпрыгнул выше защитника и головой отправил мяч в "девятку" 2:0.
На 67-й минуте Мбаппе вышел один на один, но пробил во вратаря.
Гости за весь матч не нанесли ни одного точного удара.
