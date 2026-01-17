Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" победил "Леванте"

В матче двадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Леванте" 2:0.

В первом тайме у "Реала" немногое получалось. Вся острота была за счет индивидуальных действий.

На 56-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти 1:0.

На 65-й минуте Гюлер навесил. Асенсио выпрыгнул выше защитника и головой отправил мяч в "девятку" 2:0.

На 67-й минуте Мбаппе вышел один на один, но пробил во вратаря.

Гости за весь матч не нанесли ни одного точного удара.