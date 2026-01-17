x
17 января 2026
|
последняя новость: 18:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 января 2026
|
17 января 2026
|
последняя новость: 18:27
17 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля по футболу. Победа "Бейтара"

Футбол
время публикации: 17 января 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 17:33
Чемпионат Израиля по футболу. Победа "Бейтара"
AP Photo/Altaf Qadri

В матче девятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу "Бейтар" в ьгостях обыграл "Апоэль" (Петах-Тиква) 3:1.

Столичная команда лидирует (это первый матч тура). По итогам ьура "Бейтар" может догнать "Апоэль" (Беэр-Шева).

На 49-й минуте Ярден Шуа вывел гостей вперед 0:1.

На 63-й минуте Бони Амиан сравнял счет.

В компенсированное время два гола забил бывший игрок петах-тиквенского "Апоэля" Дор Хуги.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" победил "Леванте"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Футбол. Удачный дебют Каррика. "Манчестер Юнайтед" победил в дерби
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Чемпионат Испании. Ванат забил два гола в Барселоне. "Жирона" победила
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 января 2026

Футбол. Чемпионат Германии. "Перестрелка" в Бремене