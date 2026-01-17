Чемпионат Израиля по футболу. Победа "Бейтара"

В матче девятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу "Бейтар" в ьгостях обыграл "Апоэль" (Петах-Тиква) 3:1.

Столичная команда лидирует (это первый матч тура). По итогам ьура "Бейтар" может догнать "Апоэль" (Беэр-Шева).

На 49-й минуте Ярден Шуа вывел гостей вперед 0:1.

На 63-й минуте Бони Амиан сравнял счет.

В компенсированное время два гола забил бывший игрок петах-тиквенского "Апоэля" Дор Хуги.