Чемпионат Израиля по футболу. Победа "Бейтара"
время публикации: 17 января 2026 г., 17:27 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 17:33
В матче девятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу "Бейтар" в ьгостях обыграл "Апоэль" (Петах-Тиква) 3:1.
Столичная команда лидирует (это первый матч тура). По итогам ьура "Бейтар" может догнать "Апоэль" (Беэр-Шева).
На 49-й минуте Ярден Шуа вывел гостей вперед 0:1.
На 63-й минуте Бони Амиан сравнял счет.
В компенсированное время два гола забил бывший игрок петах-тиквенского "Апоэля" Дор Хуги.
