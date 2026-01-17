x
Спорт

Футбол. Удачный дебют Каррика. "Манчестер Юнайтед" победил в дерби

Футбол
время публикации: 17 января 2026 г., 16:38 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 16:47
Гол Патрика Доргу
AP Photo/Dave Thompson

В матче двадцать второго тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" 2:0.

Это был первый матч "красных дьяволов" под руководством Майкла Каррика.

"Манчестер Юнайтед" мог открыть счет уже на 4-й минуте. После подачи углового Гарри Магуайр нанес удар головой. Мяч попал в перекладину. Через 2 минуты ошибся защитник "горожан", делая передачу назад. Доннарумма в роске выручил, опередив нападающих гостей.

Первый опасный момент "Манчестер Сити" создал на 15-й минуте. Семеньо навесил. Бернарду Силва пробил головой - чуть выше.

На 33-й минуте "Манчестер Юнайтед" забил. Гол не засчитан из-за офсайда. На 41-й минуте еще один гол "красных дьяволов" был отменен из-за офсайда.

На 58-й минуте Доннарумма выручил после удара Каземиро метров с 5. На 65-й минуте "Манчестер Юнайтед" провел быструю контратаку. Мбемо метров с 10 пробил в нижний угол 1:0.

На 76-й минуте после грубой позиционной ошибки защитников отличился Доргу 2:0.

В компенсированное время был отменен еще один гол "Манчестер Юнайтед".

Спорт
