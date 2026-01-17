Чемпионат Испании. Ванат забил два гола в Барселоне. "Жирона" победила

В первом матче двадцатого тура чемпионата Испании "Жирона" в гостях победила "Эспаньол" 2:0.

Оба гола в ворота хозяев забил украинский форвард Владислав Ванат.

"Жирона" одержала третью победу подряд и поднялась на девятое место.

"Эспаньол" не смог победить в третьем матче подряд, хотя занимает пятое место.

В этом матче Ванат дважды реализовал пенальти. Причем на третьих минутах, добавленных арбитром к первому и второму таймам.