Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Испании. Ванат забил два гола в Барселоне. "Жирона" победила

Футбол
время публикации: 17 января 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 13:48
Чемпионат Испании. Ванат забил два гола в Барселоне. "Жирона" победила
AP Photo/Joan Monfort

В первом матче двадцатого тура чемпионата Испании "Жирона" в гостях победила "Эспаньол" 2:0.

Оба гола в ворота хозяев забил украинский форвард Владислав Ванат.

"Жирона" одержала третью победу подряд и поднялась на девятое место.

"Эспаньол" не смог победить в третьем матче подряд, хотя занимает пятое место.

В этом матче Ванат дважды реализовал пенальти. Причем на третьих минутах, добавленных арбитром к первому и второму таймам.

